، قبيل زفافه.. "فاجعة المخواة- نمرة" تُغَيّب "المنتشري" المرابط بالحد الجنوبي ،

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توفي المرابط بالحد الجنوبي عبدالرحمن خلف عبدالله المنتشري، ظهر أمس الاثنين؛ إثر الحادث الأليم الذي وقع على طريق "المخواة- نمرة" وخلّف 9 وفيات؛ حيث كان برفقته 3 من أخواته واثنتان من بنات أخواته.
وأوضح المعلم، إدريس دخيل الله المنتشري، لـ"الخليج 365"، أن موعد زفاف الراحل كان محددًا له اليوم السادس بعد العيد؛ أي بعد أسبوعين من الآن؛ مشيرًا إلى أنه الابن الأكبر لأسرته، وأن والده لا يعمل، وأن أمه وأخته توفوا بمرض السرطان.
وبيّن أن الراحل "يسكن في قرية قرقرة ببلاد المنتشر بمحافظة العرضيات"؛ مشيرًا إلى أنه كان أحد معلمي الراحل بالمرحلة المتوسطة؛ حيث كان أحد الطلاب المتميزين بحسن السلوك وطيبة القلب؛ فهو محبوب من جميع زملائه الطلاب ومعلميه وكان يشارك بالبرامج التطوعية.
يُذكر أن الراحل كان يدرس بمدرسة زيد بن الخطاب المتوسطة بالسر؛ حيث لم يكمل تعليمه بسبب تفرغه لإعالة أسرته.
"الخليج 365" التي آلمها الخبر، تسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قبيل زفافه.. "فاجعة المخواة- نمرة" تُغَيّب "المنتشري" المرابط بالحد الجنوبيسلطان السهيمي الخليج 365 2019-05-28
توفي المرابط بالحد الجنوبي عبدالرحمن خلف عبدالله المنتشري، ظهر أمس الاثنين؛ إثر الحادث الأليم الذي وقع على طريق "المخواة- نمرة" وخلّف 9 وفيات؛ حيث كان برفقته 3 من أخواته واثنتان من بنات أخواته.
وأوضح المعلم، إدريس دخيل الله المنتشري، لـ"الخليج 365"، أن موعد زفاف الراحل كان محددًا له اليوم السادس بعد العيد؛ أي بعد أسبوعين من الآن؛ مشيرًا إلى أنه الابن الأكبر لأسرته، وأن والده لا يعمل، وأن أمه وأخته توفوا بمرض السرطان.
وبيّن أن الراحل "يسكن في قرية قرقرة ببلاد المنتشر بمحافظة العرضيات"؛ مشيرًا إلى أنه كان أحد معلمي الراحل بالمرحلة المتوسطة؛ حيث كان أحد الطلاب المتميزين بحسن السلوك وطيبة القلب؛ فهو محبوب من جميع زملائه الطلاب ومعلميه وكان يشارك بالبرامج التطوعية.
يُذكر أن الراحل كان يدرس بمدرسة زيد بن الخطاب المتوسطة بالسر؛ حيث لم يكمل تعليمه بسبب تفرغه لإعالة أسرته.
"الخليج 365" التي آلمها الخبر، تسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
11:03 AM
تفاصيل يكشفها معلمه عن حادث خلّف 9 وفيات.. يقول: كان متميزًا طيبًا يعول أسرته
توفي المرابط بالحد الجنوبي عبدالرحمن خلف عبدالله المنتشري، ظهر أمس الاثنين؛ إثر الحادث الأليم الذي وقع على طريق "المخواة- نمرة" وخلّف 9 وفيات؛ حيث كان برفقته 3 من أخواته واثنتان من بنات أخواته.
وأوضح المعلم، إدريس دخيل الله المنتشري، لـ"الخليج 365"، أن موعد زفاف الراحل كان محددًا له اليوم السادس بعد العيد؛ أي بعد أسبوعين من الآن؛ مشيرًا إلى أنه الابن الأكبر لأسرته، وأن والده لا يعمل، وأن أمه وأخته توفوا بمرض السرطان.
وبيّن أن الراحل "يسكن في قرية قرقرة ببلاد المنتشر بمحافظة العرضيات"؛ مشيرًا إلى أنه كان أحد معلمي الراحل بالمرحلة المتوسطة؛ حيث كان أحد الطلاب المتميزين بحسن السلوك وطيبة القلب؛ فهو محبوب من جميع زملائه الطلاب ومعلميه وكان يشارك بالبرامج التطوعية.
يُذكر أن الراحل كان يدرس بمدرسة زيد بن الخطاب المتوسطة بالسر؛ حيث لم يكمل تعليمه بسبب تفرغه لإعالة أسرته.
"الخليج 365" التي آلمها الخبر، تسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
، قبيل زفافه.. "فاجعة المخواة- نمرة" تُغَيّب "المنتشري" المرابط بالحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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