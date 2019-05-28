، الإنذار المبكر ينبّه لحالة ماطرة بـ4 مناطق ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم، عدة تنبيهات.
ونبهت الأرصاد مناطق: (جازان، والباحة، ومكة المكرمة) لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ جميعها في الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي مع الحادية عشرة والنصف مساء.
وتشمل الحالة في مكة محافظات: (الطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان).
وفي تنبيه آخر خصت الأرصاد منطقة عسير بتعرضها لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية ونشاط للرياح السطحية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة والنصف مساء، بكل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).
الإنذار المبكر ينبّه لحالة ماطرة بـ4 مناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-28
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم، عدة تنبيهات.
ونبهت الأرصاد مناطق: (جازان، والباحة، ومكة المكرمة) لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ جميعها في الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي مع الحادية عشرة والنصف مساء.
وتشمل الحالة في مكة محافظات: (الطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان).
وفي تنبيه آخر خصت الأرصاد منطقة عسير بتعرضها لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية ونشاط للرياح السطحية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة والنصف مساء، بكل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:58 AM
مصحوبةً بتدنٍّ في الرؤية مع رياح نشطة
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم، عدة تنبيهات.
ونبهت الأرصاد مناطق: (جازان، والباحة، ومكة المكرمة) لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ جميعها في الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي مع الحادية عشرة والنصف مساء.
وتشمل الحالة في مكة محافظات: (الطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان).
وفي تنبيه آخر خصت الأرصاد منطقة عسير بتعرضها لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية ونشاط للرياح السطحية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة والنصف مساء، بكل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).
، الإنذار المبكر ينبّه لحالة ماطرة بـ4 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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