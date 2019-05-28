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حقّق البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني، الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام، التي أقيمت في مدينة كالياري بإيطاليا.
وأهدى الزهراني الفوزَ لوالدته ولكل الأشخاص الذين كانوا عونًا له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة.
وقال: أُهدي كل ما حصلت عليه لأمي؛ لأنها هي التي تستحق الفرحة، والقيادة وشعب المملكة، ولكل الأشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة.
"الزهراني" يحصد ذهبية كمال الأجسام في إيطالياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-28
حقّق البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني، الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام، التي أقيمت في مدينة كالياري بإيطاليا.
وأهدى الزهراني الفوزَ لوالدته ولكل الأشخاص الذين كانوا عونًا له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة.
وقال: أُهدي كل ما حصلت عليه لأمي؛ لأنها هي التي تستحق الفرحة، والقيادة وشعب المملكة، ولكل الأشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:49 AM
أهدى الفوز لوالدته والداعمين له في التجهيز للبطولة
حقّق البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني، الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام، التي أقيمت في مدينة كالياري بإيطاليا.
وأهدى الزهراني الفوزَ لوالدته ولكل الأشخاص الذين كانوا عونًا له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة.
وقال: أُهدي كل ما حصلت عليه لأمي؛ لأنها هي التي تستحق الفرحة، والقيادة وشعب المملكة، ولكل الأشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة.
، "الزهراني" يحصد ذهبية كمال الأجسام في إيطاليا ،
المصدر : الخليج 365
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