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أظهر مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم أمس، أسرابًا من الجراد بأجزاء واسعة من سماء محافظة المجاردة بمنطقة عسير.
وظهرت في المقطع أسراب الجراد تجتاح محافظة المجاردة بعسير، مساء يوم أمس الاثنين، بعد أن شهدت أجزاء من محافظات المملكة الحالة نفسها؛ في ظل التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة؛ فيما طالَبَ العديد من الأهالي الجهاتِ المختصةَ بمكافحتها قبل أن تقضي على المحاصيل الزراعية.
شاهد.. أسراب الجراد تغزو سماء المجاردة ومَطالب بالمكافحةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-28
أظهر مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم أمس، أسرابًا من الجراد بأجزاء واسعة من سماء محافظة المجاردة بمنطقة عسير.
وظهرت في المقطع أسراب الجراد تجتاح محافظة المجاردة بعسير، مساء يوم أمس الاثنين، بعد أن شهدت أجزاء من محافظات المملكة الحالة نفسها؛ في ظل التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة؛ فيما طالَبَ العديد من الأهالي الجهاتِ المختصةَ بمكافحتها قبل أن تقضي على المحاصيل الزراعية.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:31 AM
في ظل التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة
أظهر مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم أمس، أسرابًا من الجراد بأجزاء واسعة من سماء محافظة المجاردة بمنطقة عسير.
وظهرت في المقطع أسراب الجراد تجتاح محافظة المجاردة بعسير، مساء يوم أمس الاثنين، بعد أن شهدت أجزاء من محافظات المملكة الحالة نفسها؛ في ظل التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة؛ فيما طالَبَ العديد من الأهالي الجهاتِ المختصةَ بمكافحتها قبل أن تقضي على المحاصيل الزراعية.
، شاهد.. أسراب الجراد تغزو سماء المجاردة ومَطالب بالمكافحة ،
المصدر : الخليج 365
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