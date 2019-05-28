دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالأسماء.. الطرق المحظورة والبديلة بمكة وجدة خلال القمم الثلاث

حددت الإدارة العامة للمرور أحد عشر طريقًا بديلًا بمكة المكرمة وجدة خلال فترة انعقاد القمم الثلاث؛ (الإسلامية والعربية والخليجية)، كما طالبت المواطنين والمقيمين بتجنُّب استخدام ست طرق أخرى بالمدينتين، للمساعدة في إنجاح القمم الثلاث.

ونشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة– عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- اليوم الاثنين، إنفوجراف، أوضحت فيه الطرق البديلة التي حددتها المرور، خلال فترة انعقاد القمم الثلاث في الفترة من 23 رمضان وحتى 27 رمضان، وهي:

أولًا: في العاصمة المقدسة: وتشمل طرق «الدائري الرابع– الشرائع– السيل– الهدا» إضافة إلى طريق «العزيزية العام»، وهو متاح لجميع المتجهين إلى المنطقة المركزية أو العودة إلى الفنادق ودور سكن الزوار والمعتمرين.

ثانيًا: محافظة جدة، وتشمل طرق «المدينة المنورة– الأمير أحمد بن عبد العزيز– الحرمين– بريمان– مكة/ جدة القديم – الهجرة».

كما نصح المرور بتجنُّب استخدام ست طرق في العاصمة المقدسة وجدة، وهي:

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أولًا: في العاصمة المقدسة، وتشمل طرق «الدائري الثالث– شارع العزيزية– أنفاق السد من الجهة الشرقية».

ثانيًا: محافظة جدة، وتشمل طرق «طريق الملك عبد العزيز– طريق الأندلس– كوبرى الميناء (الخير)».

من جانبه، أعلن الأمن العام، أنه بدءًا من غدٍ الثلاثاء، سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام.

وأوضح الأمن العام– عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 23 رمضان وحتى 27 رمضان وحتى السبت 27 رمضان، سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام، مطالبا من الجميع التعاون واستخدام محطات النقل العام.

من جانبه، أهاب مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، بالجميع التعاون الجاد لإنجاح القمم المباركة، وتجنب الطرق المخصصة لتحركات الضيوف، واختيار الطرق البديلة لها، وفقا لـ«العربية».