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أول تعليق للكاتب أحمد الشمراني على أنباء إيقافه عن الكتابة والظهور الإعلامي

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أكد الكاتب الإعلامي أحمد الشمراني أنه لا صحة لما نُشر بشأن إيقافه عن الكتابة في الصحف أو الظهور الإعلامي عبر القنوات.

وأوضح “الشمراني” ، بحسب سبق ، أن ما نُشر عبر إحدى الصحف عن إيقافه هو خبر قديم وأعيد تداوله، مؤكدًا أن غدًا سيظهر مقاله عبر صحيفة عكاظ. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلت مع خبر إيقاف الشمراني عن الصحف بعد انتشار مقطع صوتي نسب إليه وفيه تهم موجهة لإدارة النادي الأهلي في الوقت الذي اتخذت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالله البترجي قرارًا بشكوى المسيء إلى الجهات المختصة.

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