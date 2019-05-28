وصول السعوديين “سعود” و”منى” إلى جدة بعد تسلقهما أعلى قمة إفرست

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة السعوديان سعود العيدي ومنى الشهاب، بعدما نجحا في التسلق إلى أعلى قمة إفرست، التي يبلغ ارتفاعها 8850 متراً، وكان في استقبالهما رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج الأمير بندر بن خالد. وتمكّن العيدي والشهاب من الوصول إلى أعلى قمة إفرست بعد أيام من دراسة الأحوال الجوية، وإجراء العديد من الاختبارات والتجهيزات الطبية؛ حيث استمرت رحلتهما لـ 60 يوماً بين جبال الهملايا، برفقة عدد من المتسلقين العرب والخليجيين.

وأوضح العيدي أن وصوله لأعلى قمة في العالم جاء بعد تدريب وعمل استمر لست سنوات، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل والسعي للوصول إلى قمم أخرى ورفع علم المملكة فيها. فيما قدمت الشهاب شكرها وتقديرها لكل الداعمين لها خلف هذا الإنجاز، مشيرة إلى أن النتيجة تحققت بعد تدريب طويل واطلاع وتدرج في التسلق، حتى نجحت في الوصول إلى أعلى قمة إفرست.