بعد إنقاذه 14 رجل أمن.. استشهاد نقيب في سيول العارض بالحد الجنوبي

اُستشهد ضابط برتبة نقيب، أول أمس الأحد، بعدما تمكّن من إنقاذ 14 رجل أمن من السيول في مركز شني بالعارض في الحد الجنوبي.

وبحسب “عكاظ”، قال الرائد طايس الجبرين، ابن عم الشهيد النقيب عادل الجبرين: إن “الشهيد أنقذ زملاءه في النقطة الأمنية بعدما وصل إليها، ووجد الموقع قد غمرته السيول”.

وأشار “الجبرين”، إلى أن النقيب “عادل”، “أعطى الأمر لـ14 من رجال الأمن للتحرك من الموقع الذي غمرته السيول نحو مكان مرتفع؛ حفاظًا على سلامتهم”.

وأوضح أن الشهيد “عادل” دخل إلى وادٍ قريب من النقطة الأمنية، من أجل إنهاء المسح الميداني الأخير، بعدما اطمأن على سلامة زملائه.

وختم ابن عم الشهيد عادل الجبرين، بقوله: “لكن السيل كان قويًا، فجرف الدورية الأمنية التي كان يستقلها، فانقلبت المركبة، وتم العثور عليه متوفّى غرقًا”.