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تمكن عدد من الشبان، من إنقاذ مواطن من الغرق بعدما جرفته السيول في محافظة الريث، عندما كان يهم بعبور الوادي للعودة لقريته التي تحاصرها السيول.
وأظهر مقطع فيديو السيول التي قطعت طريق قرية اللحجة، بمحافظة الريث وجرفت المواطن داخل مركبته، التي توقفت بُرهة، فيما هُرع عددٌ من الشبان لإنقاذه، حيث صعد فوق المركبة وقفز في السيل، حتى نجحوا في الإمساك به.
وجرفت السيول المركبة بعد خروج قائدها منها، إلى أن تهشمت في الوادي الذي كان يجري بسيل كبير، وأبلغ الأهالي الدفاع المدني الذي باشر الحادثة واتخذ إجراءاته.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. السيول تجرف مواطناً ومركبته في الريث.. ومساعدة شبان تنقذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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