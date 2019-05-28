:
.
أكد وكيل وزارة الاتصالات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية، أحمد الثنيان، أن سرعة الإنترنت في المملكة تتقدم على دول عظمى مثل بريطانيا والصين وألمانيا واليابان.
وأضاف الثنيان، في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المحتوى المحلي وجذب الشركات الأجنبية لتمكين المحتوى الرقمي.
وتابع وكيل وزارة الاتصالات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية: لدينا برامج لتعزيز الابتكار وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في المحتوى الرقمي.
كانت هذه تفاصيل خبر سرعة الإنترنت في المملكة تتقدم على بريطانيا والصين وألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.