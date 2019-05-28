وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

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أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
. فني رسم- تصميم: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مايو 2019م.
وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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