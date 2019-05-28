سيلان أودية وشعاب في عدة مناطق جراء الأمطار الغزيرة على المملكة

شهدت عدة محافظات ومناطق بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس واليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة شملت أرجاءها.

وهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بني حسن والقرى والمندق والعقيق وقلوة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

كما شهدت محافظة سراة عبيدة، هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

وخلال الثلاثة أيام الماضية، هطلت أمطار متوسطة على منطقة نجران شملت محافظة شرورة، ومنفذ الوديعة، ومحافظة يدمة وضواحيها، ومحافظة ثار ومراكزها، ومركز بئر عسكر، ومركز عاكفة.

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وفي تقرير لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن هناك استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه من المتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وحول حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن حالة الخليج العربي، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.