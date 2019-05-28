جامعة الجوف تحصل على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لأربع سنوات

حصلت جامعة الجوف، على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من ٥ / ٢٠١٩ - ٤ / ٢٠٢٤.

وقالت جامعة الجوف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جامعة الجوف تحصل على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لمدة أربع سنوات اعتبارًا من ٥ / ٢٠١٩ - ٤ / ٢٠٢٤، ألف مبروك لإدارة الجامعة وكل منسوبيها ومنسوباتها ومجتمع الجوف».

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب مدير الجامعة، الدكتور اسماعيل البشري: « أرفع فائق الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير للجامعة، وإلى أمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم على التوجيه والدعم للجامعة، وإلى الهيئة الوطنية لتقويم التعليم وكل منسوبي الجامعة».