تكليف الدويري بمهام مدير عام التعليم بمنطقة جازان

أصدَّر نائب ‫وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قرارًا بتكليف المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان، ياسر بن فتح الدين الدويري، بالقيام بمهام عمل مدير عام التعليم بالمنطقة.

ويُعد الدويري من الكفاءات التربوية ذات الخبرة؛ حيث شارك في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية، وقدَّم العديد من أوراق العمل والدراسات، وحصل على عضوية العديد من اللجان والمجالس على مستوى المنطقة والمملكة.

وتدَّرج الدويري في السلم الوظيفي؛ حيث بدأ معلمًا ثم مشرفًا تربويًا، ثم مديرًا لإدارة الإشراف التربوي، ثم مساعدًا للشؤون المدرسية؛ ليصبح بعد ذلك مساعدًا للشؤون التعليمية.

من جانبه، قدَّم الدويري شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والنائب الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي على هذه الثقة، معبرًا عن فخره واعتزازه بها.

وأكد الدويري، أن الوطن يستحق من الجميع تقديم كل ما يملك خدمة لأبنائه، سائلًا الله التوفيق في خدمة هذا الوطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.