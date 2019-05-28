السعودية اليوم / أمانة الطائف تدرب العاملين على استخدام المصورات الفضائية وGIS في رصد التعديات



الطائف 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

نظمت أمانة الطائف ورشة عمل تدريبية لاستخدام المصورات الفضائية والجوية ونظم المعلومات الجغرافيةGIS في رصد ومراقبة ومتابعة مواقع التعديات العشوائية بالمحافظة بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ، وعقدت الورشة في قاعة بلدية غرب الطائف الفرعية .

وشارك في الورشة لجان التعديات بالمحافظة، والمساعد لوكيل الخدمات للبلديات الفرعية المهندس فيصل الزهراني، والمختصون بالبلديات الفرعية، وقدمها المهندس إبراهيم طلبة من

مركز الحاسب الآلي في الأمانة.

وتطرقت محاور الورشة إلى التعريف بنظم المعلومات الجغرافية والمصورات الفضائية والجوية، والأهمية المكانية لمحافظة ومدينة الطائف، بالإضافة إلى التعريف بالتقسيم الإداري للمحافظة والنطاق الإشرافي للأمانة، وسلطت الضوء على أهم مواقع المشاريع الحكومية بالطائف مثل مشاريع الطائف الجديد (المطار الدولي الجديد ، وداي التقنية ، سوق عكاظ ، المنطقة الصناعية ، المدينة الجامعية ، ميدان الهجن) ، ومشاريع وزارة الإسكان والتي تشمل مخططات (ضاحية الإسكان ، مدينة الورد ، الأزهار ، البهيتاء) ، ومشاريع وزارة النقل .

واستعرضت الورشة نماذج من استخدام المصورات الفضائية والجوية في رصد التعديات على الأراضي الحكومية ، ونماذج من استخدام خريطة الأساس الأمانة في رصد التعديات على الأراضي

الحكومية ، كما استعرضت أهم طبقات خريطة الأساس المهمة في كتابة استمارة معاينة ، وحصر الأحداث ، ومحضر لجنة التعديات .

وتناول اللقاء محاور النطاق العمراني ، والمخططات المعتمدة ، ومسارات الأودية ، ومواقع التخصيص الحكومي ، والقري والهجر ، علاوة على استخدام برنامج جوجل إيرث (Google

Earth ) للتعرف على تاريخ حدوث التعديات ، وشملت الورشة تدريباً عملياً للمراقبين على استخدام الهواتف الذكية في رصد وتسجيل مواقع التعديات والوصول إليها .

// انتهى //

09:43ت م

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