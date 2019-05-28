سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى جمهورية مالطا ولقائه مع رئيس وزرائها جوزيف موسكات، موضحه قلق موسكات العميق وبلاده من الوضع الراهن في ليبيا، مرجعًا ذلك إلى قرب بلاده الجغرافي من ليبيا وعلاقات الصداقة بين البلدين، وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مخبرة عن حدوث هدوء حذر في كافة المجاور بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة، مبينة تزايد عدد القتلى إلى 562 قتيلاً و 3417 جريحًا منهم 146 مدنيًا.

ونوهت إلى لقاء نائبة الممثل الخاص للمبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، موضحة أن وليامز دانت ما تبين أنه اعتداء على مصلحة النفط بطرابلس يوم 24 مايو معربة عن ارتياحها لعدم وقوع ضحايا، مؤكدة أن الهجوم على الأهداف المدنية قد يرقى إلى جرائم الحرب.

وعرجت الصحف الليبية على تأكيد البعثة الأممية في ليبيا أن هناك مخاوف حقيقية من أن تصبح ليبيا مجددًا ساحة لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة.

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