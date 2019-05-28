

السيح 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

‏باشرت الفرق المتخصصة في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج هذا الأسبوع مكافحة الجراد الصحراوي في عدد من المزارع المحيطة بمدينة السيح وضواحيها.

وتمت مكافحة كميات كبيرة من أسراب الجراد من خلال فرق المكافحة، بجانب أعمال فرق المسح والاستكشاف الاستباقية، بهدف تجنيب المزارع أي أضرار محتملة.

‏الجدير بالذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج‏ أعد خطة لمكافحة الجراد المحلي خلال موسم التكاثر ، يتم من خلالها توفير جميع الاحتياجات والإمكانيات، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة لنشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض المراكز والقرى للحد من أضراره على القطاع الزراعي في الخرج.

// انتهى //

08:07ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / "البيئة" تباشر مكافحة الجراد في عدد من المزارع المحيطة بمدينة السيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.