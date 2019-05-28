السعودية اليوم / مصرع تلميذة وإصابة 15 أخرى بواقعة طعن في اليابان



طوكيو 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

لقيت تلميذة مصرعها وأصيبت 12 تلميذة أخرى على الأقل في واقعة طعن عند محطة للحافلات خارج العاصمة اليابانية طوكيو اليوم.

وقال مسؤول محلي إن ثلاثة بالغين أصيبوا وإن أحدهم لا تظهر عليه العلامات الحيوية بعد الحادث الذي وقع في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مشتبهًا به احتجز على الفور في موقع الحادث لكنه توفي لاحقًا.

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08:02ت م

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