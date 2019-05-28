دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة نفت مصادر لـ"سبق" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام . وأوضحت مصادر "سبق" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية . إختفاء الظل في مكة .. 100 دقيقة في 30 ثانية إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "سبق": لا صحة لشائعة فيديو السيدة التي ترتدي إحرامًا داخل الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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