انت الان تتابع تفاصيل خبر امرأة بلباس رجل تعتمر في مكة المكرمة.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 08:50 صباحاً - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول معتمرة ترتدي ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حولها رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف.

وأظهر المقطع امرأة، بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، في صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا.

وجاءت التعليقات على الفيديو مستغربة الموقف في هذا المكان المقدس، بينما علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر البعض الآخر كيف لم يخبرها أحد بذلك.