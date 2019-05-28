انت الان تتابع تفاصيل خبر "رجل الحرب" لدى ترامب يزور الإمارات وسط التوتر مع طهران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 08:50 صباحاً - يُجري مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، محادثات في الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران.

وذكرت "الوكالة الفرنسية"، مساء أمس الاثنين، أنها تلقت دعوة من السفارة الأمريكية في أبوظبي لحضور جلسة حوارية مع بولتون، خلال زيارة للعاصمة الإماراتية "هذا الأسبوع"، دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل أخرى.

وينظر محللون في الولايات المتحدة إلى بولتون على أنّه رجل الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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وكان بولتون، المعروف بانتمائه إلى تيار المحافظين الجدد، وجه "تحذيراً واضحاً إلى النظام الإيراني"، في الخامس من مايو، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج رداً على "تهديدات إيرانية".

وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ بعد تخلي طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ضمن البرنامج النووي المبرم في 2015؛ على أثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية من خلال مليشيا الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قِبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.

ودعت الرياض إلى قمتين بنهاية مايو الجاري، لبحث تلك التهديدات، بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينها سفينتان سعوديتان، إلى جانب استهداف الحوثيين محطتي ضخ تابعتين لـ"أرامكو" السعودية.