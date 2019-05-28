تصويت الخليج 365: أكثر من ثلثي المصوتين يعانون من سوء خدمات شركة الكهرباء

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد عدد كبير من قراء صحيفة الخليج 365 معاناتهم البالغة من سوء خدمات التي تقدمها شركة الكهرباء. فيما قال مانسبته 31 في المائة من القراءة أنهم لا يجدون معاناة.

وكانت “الخليج 365” قد طرحت موضوعا للتصويات تحت عنوان: “هل تعاني من سوء خدمات شركة الكهرباء ( كالفواتير والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وغيرها..)”.

حيث أكد مانسبته 69 في المائة من القراء معاناتهم من سوء خدمات الشركة ، فيما صوت مانسبته 31 في المائة من القراءة بالإجابة بــ”لا” وأكدوا انهم لا يجدون معاناة، وبلغ مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت بحوالي 6.396.