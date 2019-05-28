الان تتابع تصويت الخليج 365: أكثر من ثلثي المصوتين يعانون من سوء خدمات شركة الكهرباء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكد عدد كبير من قراء صحيفة الخليج 365 معاناتهم البالغة من سوء خدمات التي تقدمها شركة الكهرباء. فيما قال مانسبته 31 في المائة من القراءة أنهم لا يجدون معاناة.
وكانت “الخليج 365” قد طرحت موضوعا للتصويات تحت عنوان: “هل تعاني من سوء خدمات شركة الكهرباء ( كالفواتير والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وغيرها..)”.
حيث أكد مانسبته 69 في المائة من القراء معاناتهم من سوء خدمات الشركة ، فيما صوت مانسبته 31 في المائة من القراءة بالإجابة بــ”لا” وأكدوا انهم لا يجدون معاناة، وبلغ مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت بحوالي 6.396.
كانت هذه تفاصيل خبر تصويت الخليج 365: أكثر من ثلثي المصوتين يعانون من سوء خدمات شركة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.