السعودية اليوم / السوبيا معلم من معالم السفرة الرمضانية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

تشتهر منطقة المدينة المنورة بأنواع من المشروبات والمأكولات الرمضانية تتميز بها، وتجد إقبالا كبيرا من داخل وخارج المنطقة ، ومن بينها ” السوبيا " والتي تعد معلم من معالم السفرة الرمضانية بالمدينة المنورة .

والسوبيا من المشروبات الشعبية التي اشتهرت بها طيبة الطيبة، وتتكون من الشعير، أو الخبز الناشف،أو الشوفان، أو الزبيب أو التمر الهندي، وتضاف لها بعد تصفيتها مقادير محددة ومتناسبة من السكر، وحب الهيل، والقرفة، وبعض المواد الملونة, حيث يعرف شراب السوبيا من لونه، فاللون الأبيض للمصنوع من الشعير والأحمر الذي أضيفت إليه صبغة ملونة، وعادة ما يكون الزبيب المادة الأساسية في تركيبته، أما اللون البني، فمضاف إليه التمر الهندي.

وتشير بعض الدراسات إلى فوائد عديدة للسوبيا المعدة من الشعير منها تخفيض كولسترول الدم، لأنها تحوي نسبة كبيرة من الألياف الذائبة التي تعمل على حجز أملاح الصفراء, في حين يفتقر هذا النوع لبروتين "جليتين" الذي يمكن أن يوجد في سوبيا الخبز الجاف. ولا تتوقف فوائد السوبيا في إطفاء عطش الصائم، إذ إنها مفيدة لتفتيت حصوات المرارة وللمسالك البولية والكلى والمعدة والأمعاء .

واشتهرت بعض العائلات بالمدينة المنورة بتصنيع هذا الشراب منذ أكثر من 50 عاما، حيث يقول المواطن صالح خشه صاحب أشهر محل لبيع السوبيا بالمدينة المنورة إن والده رحمه الله بدأ بصنع السوبيا منذ ٦٠ سنة في أول محل له في العنبرية وبعد تعلم الصنعة من والده بدأ بصنع السوبيا منذ أكثر من أربعين سنة .

وعن سر طعم السوبيا أوضح أن السوبيا تصنع من الشعير المدني الممتاز الذي يتم شراءه وتجهيزه منذ شهر شعبان استعداد للإنتاج في شهر رمضان المبارك ويضاف إليها الماء والهيل والقرفة بنسب معينه ويتم بعد ذلك تبريده حيث لا تشرب السوبيا إلا وهي بارده .

ويقول المقيم إسلام أسرف من جمهورية مصر أنه يحرص علي تناول السوبيا وقت الإفطار لأنها تروي عطشه، مبينًا أن مكونات مشروب السوبيا في بلاده تختلف عن مكونات السوبيا بالمدينة المنورة إلا أنه أحبها .

وتحدث عدد من محبي هذا المشروب الرمضاني عن أهميته الغذائية وحرصهم على تواجده على السفرة الرمضانية ليقدموه لأسرهم وضيوفهم في هذا الشهر الفضيل .

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