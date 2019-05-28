شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 35 يوما من نشرها.. من جمّد «لائحة الذوق العام»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كان من المفترض أن تمضي على سريانها 5 أيام حتى اليوم، إلا أن بيانا لـ«مصدر مسؤول» في وزارة الداخلية ليل أمس الأول (الأحد) وضع «لائحة الذوق العام» في خانة إلى الوراء، بعد تأكيده عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 4/8/1440 هـ. وعلى رغم مضي أكثر من 30 يوماً على نشر لوائح وأنظمة لائحة الذوق العام، في «جريدة أم القرى» -الجريدة الرسمية

كان من المفترض أن تمضي على سريانها 5 أيام حتى اليوم، إلا أن بيانا لـ«مصدر مسؤول» في وزارة الداخلية ليل أمس الأول (الأحد) وضع «لائحة الذوق العام» في خانة إلى الوراء، بعد تأكيده عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 4/8/1440 هـ. وعلى رغم مضي أكثر من 30 يوماً على نشر لوائح وأنظمة لائحة الذوق العام، في «جريدة أم القرى» -الجريدة الرسمية السعودية -، ونص المادة الـ10 من نظام «لائحة الذوق العام» القاضية بـ«تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها»، إلا أن «مصدر الداخلية» أكد أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام لا تزال تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر، ليفتح بيان «المصدر المسؤول» التساؤل عن «من جمّد لائحة الذوق العام في السعودية؟»، ومتى سيتم العمل بها؟

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