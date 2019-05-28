بنتـن يبحث مع سفير أستراليا ترتيبات الحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أمس (الإثنين) في مكتبه بمكة المكرمة، مع سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جدوت الترتيبات والاستعدادات اللازمة لحجاج أستراليا هذا العام، وذلك بحضور المدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، بما يكفل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في جو من السكينة والوقار. من جانبه، أشاد السفير الأسترالي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، والتسهيلات الكبيرة والخدمات التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
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