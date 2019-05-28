شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد التقديم على الوظائف التعليمية إلى السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى السبت القادم، والتي سبق وأعلنت عنها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات للعام الدراسي المقبل 1440 - 1441هـ. استجابة لرغبة المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف، ومنحهم مزيداً من الوقت، والتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى السبت القادم، والتي سبق وأعلنت عنها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات للعام الدراسي المقبل 1440 - 1441هـ. استجابة لرغبة المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف، ومنحهم مزيداً من الوقت، والتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

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