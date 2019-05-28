شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة للمواطنين والمقيمين: اختاروا الأوقات المناسبة للعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) دعت إمارة منطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة.

دعت إمارة منطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة.

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