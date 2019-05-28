شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» لشركات العمرة: تقيدوا بخطة الـ5 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفاعلت وزارة الحج والعمرة عبر وكالة شؤون العمرة مع تعميم قيادة أمن العمرة لشؤون المرور، بشأن منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من اليوم (الثلاثاء) حتى السبت القادم، وذلك بتوجيه جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى تنفيذ القرار، والالتزام باستخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية الواقعة على أطراف مكة المكرمة أو الواقعة داخلها.

وشددت الوزارة على شركات العمرة بتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن، ومتابعة شؤون المعتمرين في أماكن إقامتهم، وترتيب تنقلاتهم بكل يسر، وبما يتوافق مع معايير الجودة ويحقق رضا المعتمرين والزوار.