شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحي يعتمد مشروع تطوير الجودة والسلامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اعتمد المجلس الصحي السعودي، مشروع تطوير الجودة والسلامة في القطاعات الصحية الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتطوير الجودة والسلامة بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020، من خلال نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات، وتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الصحية في المملكة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وإشراكها في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها. كما اعتمد المجلس، في اجتماعه الـ86 أمس (الإثنين) برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، رقماً موحداً للاتصال لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة لما في ذلك من الأثر المباشر على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة. ووافق المجلس على إضافة جميع المراكز التي تعالج سرطان الدم الحاد في جميع مستشفيات القطاعات الصحية إلى برنامج «إحالتي»، تلبيةً لحاجة مرضى سرطان الدم الحاد وسرعة إحالتهم إلى المراكز المتخصصة في المستشفيات التي يتوفر فيها علاج لهذه الحالات، كما تمت الموافقة على آلية ضبط عملية شراء أجهزة العلاج بالأشعة والسيكلوترون والتصوير الطبقي لتكون حسب احتياج المناطق ووفقاً لعدد السكان في كل منطقة، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة بطريقة تكاملية وتفعيل دور اللجان الطبية والاستفادة من نظام «إحالتي» لتقديم خدمة العلاج بالأشعة والتصوير الطبقي البوزيتروني.

واستعرض المجلس إستراتيجية عمل المركز السعودي لزراعة الأعضاء (المرحلة الثانية)، وكذلك إستراتيجية تطوير العمل في الأمانة العامة للمجلس، واعتمد الهوية الجديدة للمجلس الصحي السعودي. وناقش المجلس مشروع إنشاء وتطوير السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن تستكمل عملية اعتماد السجل حسب إستراتيجية السجلات الصحية المعتمدة في المجلس الصحي السعودي.