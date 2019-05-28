شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رؤساء أذربيجان وإثيوبيا ونيبال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيات تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، ورئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلى ورق زودي، ورئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهما. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيات تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، ورئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلى ورق زودي، ورئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهما. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرؤساء الثلاثة، ولحكوماتهم وشعب أذربيجان الشقيق وشعبي أثيوبيا ونيبال الصديقين اطراد التقدم والازدهار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يهنئ رؤساء أذربيجان وإثيوبيا ونيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.