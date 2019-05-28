ولي العهد يبعث برقيات تهنئة للرؤساء علييف وزودي وبهانداري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أذربيجان إلهام حيدر علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، ورئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلى ورق زودي، ورئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهما. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أذربيجان إلهام حيدر علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، ورئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلى ورق زودي، ورئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهما. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرؤساء الثلاثة، ولحكوماتهم وشعب أذربيجان الشقيق وشعبي أثيوبيا ونيبال الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



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