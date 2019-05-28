شكرا لقرائتكم خبر عن العرابي: لا تصالح مع الدوحة دون تنفيذ مطالب «الرباعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أكد وزير الخارجية المصري السابق عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب السفير محمد العرابي أن دعوة أمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية الطارئتين بمكة المكرمة بعد غد (الخميس) إجراء طبيعي، كونها عضوا في الجامعة العربية وفي مجلس التعاون الخليجي ، نافيا حدوث تصالح مع الدوحة دون تنفيذ مطالب الرباعي العربي، التي من أهمها عدم دعم الإرهاب.

وتوقع العرابي، في تصريح إلى "الخليج 365"، عدم حضور قطر، أو حضورها بتمثيل متواضع، أو حضور أمير قطر بطائرته والعودة مرة أخرى، كما حدث في القمة العربية الأخيرة بتونس، موضحا أن الدوحة ستغرق في بئر من الأزمات السياسية والاقتصادية نتيجة بعدها عن النسيج العربي، من خلال تحالفها مع دول معادية لدول المنطقة، متسائلا: كيف تتحالف الدوحة مع دولة مثل إيران تسعى إلى إشاعة الفوضى؟ مؤكدا أن قطر خسرت عمقها الإستراتيجي بخروجها من إطار المنظومة الخليجية، وأن سياستها الخارجية متناقضة، إذ إنها تستضيف قاعدة أمريكية تعد الأهم في الشرق الأوسط ومن جهة أخرى تتحالف مع إيران.

ولفت الوزير السابق إلى أنه إذا استمرت إيران بهذه العنجهية والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ودول المنطقة بالتعاون مع قطر وتركيا، واستمرارها كذلك في زعزعة الأمن والاستقرار العربي برمته، فإن قمة مكة المرتقبة «ستكون قمة الحزم» لإرسال رسالة حول وحدة التعاون العربي في مواجهة التحديات.