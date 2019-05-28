شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار «المعرفية» 28 شوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضح المتحدث الرسمي مدير الاتصال والإعلام والعلاقات في المركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن المركز يتيح حاليا التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للمرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل، وكذلك لمن يرغب في دخول الاختبار، لافتا إلى أن الاختبار سيعقد للمتقدمين خلال الفترة 28 - 30 شوال 1440هـ، أما المتقدمات فسيكون خلال الفترة 28 شوال إلى 2 ذي القعدة 1440هـ، عبر 65 مقرا في جميع مدن المملكة.

وأشار إلى أن اختبار القدرة المعرفية يتكون من أربع قدرات رئيسية، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، ولا يعتمد الاختبار اعتمادا مباشرا على مراجع أو مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة للفرد.

ويعد اختبار القدرة المعرفية أحد المقاييس التي يجريها المركز الوطني للقياس، لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويقيس الاختبار مجموعة من القدرات التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.