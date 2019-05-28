شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدن تتقاسم درجة الـ43 مئوية..اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تسجل اليوم (الثلاثاء) 5 مدن، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء والعلا أعلى درجة حرارة (43 مئوية) فيما تصل درجات الحرارة في الرياض 41، جدة 39، بريدة 42 وحائل 40.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة على مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مكة المكرمة كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية. وأوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وحذر استشاري الباطنة الدكتور عبدالكريم سعد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الأجواء الحارة تفاديا للشعور بالعطش خلال فترة الصيام، داعيا إلى ضرورة تناول السوائل بشكل جيد بعد الإفطار لتعويض ما يفقده الجسم خلال النهار وخصوصا العاملين في الميدان. وأكد ضرورة استخدام التكييف عند قيادة السيارات لمنع التعرض للأجواء الحارة التي تتسبب في الشعور بجفاف الفم والصداع.