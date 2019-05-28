شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة و7 فرق أرضية لمكافحة جراد العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

ينفذ فرع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمحافظة العلا خطة مكثفة لمكافحة الجراد، الذي انتشر في العديد من الأنحاء، باستخدام 7 فرق أرضية ميدانية تساندها طائرة للرش يتم توجيهها حسب الحاجة لكل منطقة.

وأكد مصدر في فرع الوزارة بالعلا تكثيف أعمال مكافحة الجراد جنوب العلا وتحديدا بمراكز وقرى الجديدة وفضلا وأم شقوق ومصادر والصنيع، مشيرا إلى أن 7 فرق أرضية ميدانية تساندها طائرة للرش يتم توجيهها حسب الحاجة لكل منطقة تعمل لمكافحة الجراد.

وحذر المواطنين من أكل الجراد لتعرضه للرش بالمبيدات الحشرية.

وثمنت الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة جهود وزارة الزراعة في مكافحة الجراد. وقال عضو الجمعية عبدالغني الأنصاري: إن مكافحة الجراد خطوة مهمة للحفاظ على جزء مهم من الأمن الغذائي المتمثل في أشجار النخيل التي تمثل موردا مهما للمئات من المزارعين الذين يمثلون شريحة واسعة من أهالي المنطقة، مشيرا إلى أن عدد النخيل في المدينة المنورة يقدر بـ1603059 نخلة، وبمنطقة المدينة المنورة كلها يقدر بأكثر من 4 ملايين ونصف المليون نخلة، وعدد نخيل العجوة في منطقة المدينة 817673 نخلة.