لجين عمران تكشف عن طقوسها داخل منزلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها بصورة لها من داخل منزلها.

الإعلامية السعودية ظهرت في الصورة وهي تجلس بأريحية على أريكة، وأطلت بفستان بسيط جمع الكثير من الألوان، وأسدلت شعرها في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ.

لجين كشفت عن طقوسها في المنزل بقولها: “كل شخص فينا يصنع و يرسم عالمه بنفسه داخل بيته بالطريقة الي تسعده وتريح مزاجه”.

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وأضافت: “وبالنسبة لي في عناصر يمكن تكون صغيرة بس تلعب دور كبيييير و ما أستغني عنها مثل -الإضاءة..- كوب شاي بالأعشاب..-كتاب.. -الموسيقى.. -الروائح العطرية”.

يذكر أن لجين عمران لديها ابن وابنة من زيجتها الأولى من رجل سعودي، هما “سمير وجيلان”، وقد ظهرت مجموعة صور لهما مؤخرا بعد أن أصبحا في عمر الشباب، حيث كانت لجين تحرص على إخفاء صورهما عن وسائل الإعلام، كاشفة أن سبب ذلك يعود إلى رغبة والدهما.

وفي تصريح سابق لها، قالت لجين إنها تعتبر أن أكبر فشل في حياتها هو عدم استمتاعها بتربية أولادها، وأضافت أنها نادمة على أنها لم تحارب بشكل كاف لكي يبقى أولادها إلى جانبها، مشيرة إلى أنه تم تهديدها بشكل دائم بأخذ أولادها منها وأنها لم تحارب لمنع ذلك كما يجب.

وأضافت: “ما حاربت كفاية لما أخذوهم مني... ما حد يصبر على العيال مثل الأم، وقلت بكرا يرجعون”، لافتة إلى أنها انتظرت أشهراً عدة من دون أن يعود أطفالها إليها، وأنها بدأت بتقبل الأمر.