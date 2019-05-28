القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق، الإثنين، المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة" في إطار لقاء تاريخي لإعلان وثيقة مكة المكرمة، تنظمه رابطة العالم الإسلامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برعاية خادم الحرمين.. انطلاق مؤتمر "الوسطية والاعتدال" في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.