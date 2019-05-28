100 ألف ريال لترخيص تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها

كشفت وثيقة رسمية عن موافقة الجهات الرسمية على استحصال رسم سنوي ثابت على محال تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص النشاط داخل المدن وخارجها. كما نص القرار الصادر على استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ، على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم، والعمل به بعد صدور اللوائح ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتضمن القرار أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة القرارات المتعلقة بمنع إصدار التراخيص البلدية المتصلة بتقديم منتجات التبغ واتخاذ اللازم بشأنها، والرفع بآلية لضمان تحصيل الرسوم المرتبطة بقيمة إجمالي فاتورة مبيعات محال تقديم منتجات التبغ. كما تضمن أن تقوم وزارة المالية برفع الآلية المناسبة لتخصيص نسبة من إيرادات الرسوم المرتبطة بقيمة المبيعات لتطوير عملية التحصيل ومتابعتها.