المرأة السعودية الأولى عربياً والـ10 عالمياً في “الأكثر تعليماً”

إبهار المرأة السعودية في مختلف المجالات يزداد يوماً بعد آخر، وهو ما برهنه حصولها على المرتبة الأولى عربياً والعاشرة عالمياً ضمن أكثر النساء تعليماً في العالم، حسب موقع «سبكتيتور إندكس» للإحصاءات الدولية.
ونالت النساء السعوديات المتعلمات نسبة 91% حسب الموقع، ما جعلهن يتربعن على عرش الترتيب العربي، متقدمات على نساء العديد من الدول التي وردت في التصنيف. وعالمياً حلت النساء الروسيات في المرتبة الأولى، تلتهن نساء إيطاليا، ثم إسبانيا في المراكز الثلاثة الأولى، فيما شملت الإحصاءات 20 دولة حول العالم من حيث نسبة تعليم النساء.
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