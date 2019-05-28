وفاة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. والصلاة عليه اليوم بالرياض

تُوفي العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، أمس (الإثنين) عن عمر ناهز 100 عام، وسيصلى عليه عصر اليوم الثلاثاء في جامع الملك خالد في أم الحمام الرياض ويدفن في مقبرة شمال العاصمة. وجرى تداول خبر وفاة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس؛ حيث أشار العديد إلى السيرة الذاتية للفقيد ومكانته العلمية بين علماء المملكة، وأنه واحد من كبار الفقهاء، وتخرج على يديه معظم مشايخ المملكة.

الفقيد تخرج في كلية الشريعة بالأزهر، ثم عمل مدرساً في مصر لمدة 10 سنوات، ثم عُين مدرساً في معهد بريدة العلمي بعد انتقاله إلى المملكة، ثم مدرساً بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض. وانتقل إلى المدينة المنورة ودرس في الجامعة الإسلامية عام 1382 هـ، وأمَّ المصلين بالمسجد النبوي في شهر رمضان في صلاة التهجد عام 1406هـ وعام 1408 هـ، وقدم دروساً بالمسجد النبوي في تفسير القرآن الكريم لمدة 14 عاماً.