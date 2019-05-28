«سياحة المدينة» تُعيد تصنيف 7 فنادق لفئة 5 نجوم

أعادت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، تصنيف 7 فنادق من أصل 41 فندقًا لفئة 5 نجوم، بعد استيفائها الملاحظات المسلمة لها من قبل الهيئة.

وتمكنت الـ7 فنادق فقط من أصل 41 فندقًا، تم تخفيض تصنيفها بالمدينة المنورة في وقت سابق للدرجة الأدنى؛ لعدم أحقيتها للدرجة المصنفة عليها؛ نظرًا لنقص تنفيذ وتطبيق عدد من المعايير التي تم من خلالها تصنيف درجة الفندق، وذلك بعد أن انتهت من استيفاء كل الملاحظات المسلمة لها من قبل «هيئة السياحة بالمدينة » المنورة من تلافي الملاحظات وتحقيق كافة المعايير المطلوبة التي تتيح لهم الحصول على التصنيف المستحق .

ويأتي ذلك بهدف تحسين وتطوير الخدمات الفندقية ورفع مستوى الجودة في قطاع الإيواء السياحي وتحفيز ملاك ومستثمري الفنادق للارتقاء بالخدمات المقدمة، حيث قامت اللجنة المختصة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالوقوف على جميع الفنادق من فئتي ( 4 - 5 ) نجوم بالمدينة المنورة كمرحلة أولى، وتطبيق معايير التصنيف بحقها وتسليمها تقارير بجميع الملاحظات المرصودة، ومنحها مهلة لمدة ثلاثة أشهر للعمل على تلافي تلك الملاحظات وتطبيق وتنفيذ المعايير المطلوبة للحصول على التصنيف المستحق.

وقامت الـ7 فنادق خلال فترة المهلة باستيفاء الملاحظات وإعادة التصنيف المستحق لها، وجارٍ استكمال الإجراءات ومعالجة الملاحظات وتطوير الخدمة للضيوف والزوار من قبل بقية ملاك ومستثمري الفنادق الأخرى لتعديل ورفع تصنيفهم للفئة المستحقة حسب المعايير المعتمدة للهيئة .

ومن جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، المهندس فيصل بن خالد المدني، إن المتابعة المستمرة لمنشآت الإيواء السياحي تهدف لتحسين وتطوير تلك المنشآت والتحقق من تطبيقها لكافة معايير التصنيف والتأكد من توفر جميع الخدمات ووسائل الراحة لزوار وضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف .