«الهلال الأحمر» يُخصص مترجمين لتسهيل التواصل مع الحالات الإسعافية

استحدثت هيئة الهلال الأحمر السعودي، لجنة متخصصة في أعمال الترجمة لمساعدة الفرق الميدانية الإسعافية والتطوعية في التواصل مع الحالات بالمسجد النبوي الشريف.

وتُعد هذه اللجنة هي الأولى من نوعها، وتُباشر أعمالها من خلال فريق التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.

وتمثل اللجنة حلقة وصل بين المرضى والفرق الإسعافية؛ حيث تقوم بالتواصل مع المريض ومعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة، ومن ثم ترجمة ونقل المعلومات إلى الفريق الإسعافي، إضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بترجمة الإرشادات والنصائح الطبية الصادرة من الفريق الإسعافي للمريض.

وتتكون لجنة الترجمة من مجموعة من المترجِمات المتطوعات المتخصصات في عدد من اللغات أبرزها «الفرنسية، الأوردو، التركية، الهوسا، الفولانية، البيشتوية، البنغالية، الماليزية، الإندونيسية».

وباشرت لجنة الترجمة أكثر من 100 حالة خلال الفترة الماضية؛ حيث يتم تقديم هذه الخدمة على مدار 24 ساعة في القسم النسائي بالمسجد النبوي الشريف.