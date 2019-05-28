السعودية اليوم / الرئيس الشيشاني يغادر جدة



جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان جدة اليوم .

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .

// انتهى //

03:49ت م

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