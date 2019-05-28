السعودية اليوم / انعقاد اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي



جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

عُقد في مدينة جدة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسلم وكيل وزارة خارجية المملكة العربية

وتم خلال الاجتماع تدارس الوثائق الختامية لقمة مكة، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل الخاصين باجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي يوم الأربعاء القادم.

// انتهى //

03:31ت م

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جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسعُقد في مدينة جدة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسلم وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي رئاسة الاجتماع التحضيري من مندوب الجمهورية التركية رئيس الدورة السابقة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية.وتم خلال الاجتماع تدارس الوثائق الختامية لقمة مكة، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل الخاصين باجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي يوم الأربعاء القادم.// انتهى //03:31ت م0221

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