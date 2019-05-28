السعودية اليوم / نائب أمير جازان يستقبل لجنة الإعلام والمراسم بمهرجان الحريد ١٦

جيزان 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، لجنة الإعلام والمراسم بمهرجان صيد سمك الحريد الـ16، الذي أقيم الشهر الماضي في جزيرة فرسان.

وأثنى سموه خلال الاستقبال على جهود أعضاء اللجنة وإسهاماتهم الفاعلة والملموسة التي كان لها الأثر الإيجابي في نجاح فعاليات المهرجان، وبحث تطلعات اللجنة في تطوير برامج وفعاليات المهرجان في الأعوام القادمة، راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من المهرجان ورفع مستوى التنظيم في الأعوام المقبلة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء فرسان والمنطقة بوجه عام، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

من جانبه قدم رئيس لجنة الإعلام والمراسم وليد الصنعاوي، شكره وتتقديره لسمو نائب أمير جازان على توجيهاته السديدة بما يحقق التطلعات في تطوير مهرجان الحريد الذي أصبح محل اهتمام على المستوى الدولي والمحلي، ، وإبراز ما تتمتع به المنطقة من مميزات وبالأخص جزر فرسان بما تضمه من مقومات وإمكانات طبيعية وسياحية.

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حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

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