السعودية اليوم / قيادة التوعية والإعلام بالأمن العام تنشر عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية الموجهة لضيوف الرحمن



مكة المكرمة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

نشرت قيادة التوعية والإعلام بالأمن العام عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية الموجهة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ في عدد من الطرق والميادين في مكة المكرمة ومحافظة جدة تزيد على 100لوحة .

وأوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة العميد أحمد بن سعد الأحمدي, أنه روعي في هذه اللوحات التي جاءت انفاذاً لتوجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ودعم من قائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد بن سالم القرني تحقيقاً للأهداف المرجوة من خلال انتقاء عدد من الميادين والطرقات التي يسلكها الزائر والمعتمر حتى وصوله إلى مكة المكرمة بمحتوى إعلامي وتوعوي وإرشادي يحمل مضموناً هادفاً ومختصراً يسهل على القادم الاستفادة منها وبخمس لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والأروردو.

وأفاد أن القمم التي دعى لها خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - كان لها رسائل توجيهية ذات طابع أمني ومروري من خلال تنفيذ عدد من اللوحات الإرشادية والتوجيهية لقائدي المركبات وعابري الطرق إلى مكة المكرمة حيث تم تجهيز عدد من اللوحات تعني بالقمم تحمل مضامين توجيهية تبين الطرق التي يمنع الدخول بها وكذلك البدائل المتاحة إضافة إلى عدد من اللوحات التي تبرز اهمية التعاون مع رجال الأمن لإنجاح مهامهم الأمنية خلال انعقاد القمم في هذا الوقت الذي يشهد المسجد الحرام فيه كثافة من الزوار والمعتمرين مطالبا الجميع خاصة لمن سبق لهم اداء العمرة بإفساح المجال لإخوانهم المسلمين القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة لأول مرة مطالبا في الوقت نفسه الاعتماد على النقل العام خلال فترات الاغلاق المحددة من 23-27 .

// انتهى //

01:58ت م

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