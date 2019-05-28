السعودية | كلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج تحدد العاشر من شوال القادم موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين

المناطق _ الخرج

حددت كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج, العاشر من شوال القادم موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين للقبول بالكلية للعام الدراسي 1440‏ _ 1441 هـ في أقسام التقنية الميكانيكية (تخصص صيانة ميكانيكية -تخصص إنتاج) ، وقسم التقنية الكهربائية (تخصص آلات ومعدات كهربائية) ، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم التقنية الكيميائية (تخصص كيمياء صناعية) وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.mic.gov.sa ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ.

واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ، ولا يزيد عمره عن 20 عاماً ، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95 % أو مايعادلها ، وأن يكون خريج العام الحالي 1439-1440 ، ومجتازاً لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي وكفاية اللغة الإنجليزية ، ويستثنى خريجي الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط ، وان لا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن ( 40) ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة ، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية.

ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات عبر الموقع الالكتروني ، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.