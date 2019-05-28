الشبانة يقف على أدق التفاصيل .. وزارة الإعلام تستعد للقمم الثلاث

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

على قدر الحدث الأهم تكون الاستعدادات.. شعار رفعته وزارة الإعلام لوضع استعداداتها الضخمة لتغطية استضافة ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية في مكة المكرمة، بإشراف ومتابعة لأدق التفاصيل من الوزير تركي الشبانة، وهي القمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

13 فريق عمل:

وخصصت وزارة الإعلام 13 فريق عمل لمواكبة هذا الحدث الكبير، كما أجرت تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة الوزير الشبانة، لتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، حيث من المقرر استضافة 390 إعلاميًّا وصحفيًّا دوليًّا، بالإضافة إلى 59 قناة عالمية.

4 مراكز إعلامية:

تقدم وزارة الإعلام خدماتها لضيوف القمم الثلاث في مكة المكرمة من خلال أربعة مراكز إعلامية، وأيضًا تقيم معرضًا تعريفيًّا في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحًا حكوميًّا ومدنيًّا لعرض المنجزات والتطورات وشرحها.

تغطية غير مسبوقة :

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من جهته، أكد رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث، الدكتور فهد بن حسن آل عقران، أنه بتوجيهات من وزير الإعلام؛ تبذل جهود كبيرة لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلًا في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.

برنامج للزيارات:

ولفت آل عقران إلى أن عددًا من مسؤولي الدولة سيشاركون في مؤتمرات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمة.

وبحسب ما ذكر رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث، تم إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة؛ لإطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.

تغطية إعلامية على مدار الساعة:

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق قناة جديدة تحت مسمى السعودية مباشر لتغطية القمة الخليجية والقمة العربية والقمة الإسلامية، مؤكدةً أن القناة سوف تخدم كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

كما نشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون ترددات قناة السعودية مباشر الجديدة لمتابعة التغطية الحية يومي الخميس والجمعة المقبلين للقمم.