شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: مشاركات من 148 دولة في «مسابقة القرآن والأذان».. و«مسابقة الهجرة» خلال أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصول مشاركات من 148 دولة حول العالم بعد أيام من إطلاق مسابقات القرآن والأذان العالمية، متطلعاً لمشاركة جميع الأصوات الخاشعة والعذبة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان عبر الرابط الإلكتروني: http://quranathanawards.com.

وأوضح آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» أن «مسابقة الهجرة» تُحاكي هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، يُصاحبها العديد من الفعاليات والوقفات التاريخية للأثر النبوي خلال هذه الرحلة، وستكون لجميع المسلمين، وسيُعلن موعد التسجيل وانطلاق المسابقة والفعاليات خلال أيام على موقع هيئة الترفيه.