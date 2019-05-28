شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذ شهيد الواجب عادل الجبرين 14 رجل أمن في سيول الجنوب؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

الشجاعة من أروع وأنبل الصفات التي تحلّى بها العرب، فهي قوة في النفس وثقة بالله، وهي القدرة على مواجهة الصعاب والمخاطر، وشهيد الواجب النقيب عادل بن علوان الجبرين كان أحد شجعان الوطن، إذ ضرب أروع الأمثلة في مواجهة الصعاب وإنقاذ 14 رجل أمن من زملائه، ليستشهد بعدها غرقاً أثناء أدائه واجب الإنقاذ لرجال أمن ومواطنين بمركز شني إثر السيول القوية التي وقعت أمس الأول بالعارض في الحد الجنوبي.

وروى لـ«الخليج 365» الرائد طايس فواز الجبرين، ابن عم النقيب عادل بن علوان الجبرين، تفاصيل شجاعته وكيف أنقذ زملاءه من رجال الأمن في النقطة الأمنية، إذ قال: «وصل الشهيد عادل إلى النقطة الأمنية، ووجد الأمطار تجاوزت كل التوقعات، وكونه القائد الميداني، أعطى أمراً عسكرياً لـ14 من رجال الأمن للتحرك من النقطة التي تغمرها السيول نحو أماكن مرتفعة، وبشكل سريع وخلال دقائق تم إفراغ النقطة وحماية أرواح رجال الأمن».

وأضاف طايس الجبرين الذي يعمل مع شهيد الواجب في كتيبة حائل: «بعدما اطمأن الشهيد على خروج رجال الأمن، دخل إلى الوادي الكبير القريب من النقطة الأمنية من أجل إنهاء المسح الأمني الأخير، لكن السيل كان أقوى مما توقع، حيث جرفت السيول الدورية الأمنية وانقلبت المركبة 3 مرات، وتم العثور عليه في الدورية متوفى غرقاً».